نشست شورای مدیران معاونت صدا با حضور معاون صدای رسانه ملی، رئیس پلیس راهور فراجا و مدیران شبکه‌های رادیویی و ستاد معاونت، با تأکید بر نقش رسانه ملی در ارتقای فرهنگ ترافیکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، با اشاره به پیشینه فرهنگی ایران و روحیه نجابت و شرافت مردم کشور، پلیس ایران را از شریف‌ترین و مظلوم‌ترین پلیس‌های جهان توصیف کرد و تلاش‌ها و مجاهدت‌های مأموران انتظامی را شایسته قدردانی دانست.

وی با تأکید بر پیوستگی فرهنگ در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگ رانندگی و ترافیک را نیازمند توجه ویژه رسانه‌ها دانست و افزود: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مخاطبان رادیو هنگام رانندگی و تردد شنونده برنامه‌ها هستند، رادیو ظرفیت ارزشمندی برای آموزش و ترویج رفتار‌های صحیح ترافیکی دارد.

به گفته وی، حتی یک پیام آموزشی که مانع وقوع حادثه و نجات جان یک انسان شود، از ارزش معنوی بالایی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز نجات جان افراد بیشتری باشد.

در ادامه، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از «برخورد با معلول» به «ریشه‌یابی علت‌ها»، تصریح کرد: برخورد صرف با مظاهر بی‌نظمی و ناهنجاری‌های ترافیکی، راهکار پایدار نیست و می‌تواند موجب فرسودگی نیرو‌های انتظامی شود.

وی نظم اجتماعی را حاصل تفکر سیستمی، مدیریت صحیح و ایجاد تعادل روشن میان حق و تکلیف نه صرفاً برخورد پلیس دانست .

رئیس پلیس راهور فراجا، نقش خانواده در شکل‌گیری الگو‌های رفتاری نسل آینده را نیز مهم دانست و هشدار داد که نهادینه‌شدن نگرش‌های نادرست در خانواده می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی در نسل‌های بعدی باشد.

سردار حسینی در پایان، بر لزوم بازنگری در سازوکارها، ریشه‌یابی عوامل بروز تخلف و بی‌نظمی و ایجاد زمینه مشارکت فعال شهروندان در برقراری نظم اجتماعی تأکید کرد و نقش تک‌تک افراد را در ساختن نظم حیاتی دانست.