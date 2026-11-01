به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ناشی از استفاده از ذغال خبر داد.

براساس گزارش روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) در محدوده میدان هفت‌باغ به مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند؛ اما متأسفانه با وجود حضور به‌موقع نیرو‌های اورژانس، بر اثر شدت گازگرفتگی، پدر ۴۸ ساله و پسر ۱۸ ساله پیش از رسیدن پرسنل اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد که علت این حادثه تلخ، مسمومیت ناشی از انتشار گاز منواکسیدکربن حاصل از سوختن ذغال بوده است.