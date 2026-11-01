امکان پردازش و ذخیره سازی داده و اطلاعات هواشناسی در خراسان رضوی ایجاد شده است و از این طریق می‌ توان همه مدل‌ های پیش ‌بینی وضع هوا را در این استان راه‌ اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: خراسان رضوی از استان های برخوردار در زمینه تجهیزات هواشناسی است و روز گذشته طی مذاکره با استاندار مقرر شد که تجهیزات هواشناسی را از محل منابع ملی و استانی به روز رسانی کنیم.

سحر تاجبخش امروز در حاشیه مراسم افتتاح مرکز داده و اتاق سرور هواشناسی خراسان رضوی افزود: در این راستا مقرر شد اعتبارات خودکارسازی ۱۶۸ ایستگاه هواشناسی در خراسان رضوی در بخش زیرساختی از طریق منابع استانی و در بخش تجهیزاتی از طریق منابع ملی طی سه تا چهار سال آینده تامین شود.

رئیس سازمان هواشناسی ادامه داد: ایجاد مرکز پدافندی هواشناسی تهران در خراسان رضوی از دیگر برنامه‌ های پیش رو است، ضرورت ایجاد مراکز پدافندی در حوزه معاونت‌ های مختلف فنی و پیش‌ بینی امری بدیهی است و طبق مذاکره با استاندار تلاش می شود در یکی از این حوزه ها خراسان رضوی به عنوان پدافند مراکز دیگر تعیین شود.

تاجبخش افزود: یکی از الزامات تحقق این موضوع راه‌ اندازی مراکز مجهز زیرساختی از جمله اتاق سرور است که امروز در هواشناسی خراسان رضوی افتتاح شد.

وی در خصوص تجهیز خراسان رضوی به رادار هواشناسی نیز گفت: ۲ دستگاه رادار هواشناسی خریداری شده است ولی در وارد کردن تجهیزات با محدودیتهایی مواجه هستیم و امیدواریم با ثبات وضعیت کشور این رادارها وارد و با تجهیز خراسان رضوی اولین ایستگاه رادار هواشناسی در شرق کشور فعال شود.

فعالیت ۲۲۶ ایستگاه هواشناسی در خراسان رضوی

مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هواشناسی سازمانی داده محور است و هر نوع پیش بینی و اطلاع رسانی بر مبنای داده انجام می‌ شود.

علی اصغر دهقان‌ پور افزود: در استان ۲۲۶ ایستگاه هواشناسی وجود دارد که بیشتر آن‌ ها به صورت لحظه‌ ای داده های برخط را به مرکز سرور ارسال می‌ کنند و پس از پردازش و تحلیل اطلاعات به سازمان هواشناسی ارسال می شود .

وی گفت: با افتتاح مرکز سرور می توانیم در راستای اجرای مدل‌ های هواشناسی گام برداریم. البته اخیرا مدل استانی هواشناسی اجرا شده که زیرساخت‌ های مورد نیاز باید مهیا شود و شرایط به لحاظ تجهیزات پردازشی ارتقا یابد تا بتوانیم مدل‌ های گرد وغبار را برای استان داشته باشیم.