عرضه قطعات یدکی غیراستاندارد و فاقد شناسه معتبر در بازار لوازم خودرو زیر ذره‌بین بازرسان قرار گرفت؛ تخلفی که علاوه بر تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان، می‌تواند ایمنی خودروها را نیز به خطر بیندازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در جریان بازرسی از واحدهای صنفی تعمیر خودرو و فروشگاه‌های لوازم یدکی در استان، اصالت قطعات، اعتبار شناسه کالا و مدارک مربوط به عرضه قانونی محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

این بازرسی‌ها با هدف نظارت بر نحوه عرضه قطعات یدکی، مقابله با تخلفات احتمالی در شبکه توزیع و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود؛ موضوعی که با توجه به نقش قطعات خودرو در عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قطعات یدکی خودرو که مشمول شناسه کالا هستند، باید شناسه معتبر داشته باشند تا امکان شناسایی و رهگیری آن‌ها در زنجیره تأمین و توزیع، از تولیدکننده و بنکدار تا عمده‌فروش و خرده‌فروش، فراهم شود.

شناسه کالا امکان بررسی هویت و مشخصات قطعات مشمول این الزام را فراهم می‌کند و به شفافیت بیشتر در فرآیند عرضه و توزیع کمک می‌کند. از این رو، عرضه قطعات فاقد شناسه معتبر یا مغایر با ضوابط قانونی، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان مطابق قوانین و مقررات با برخورد قانونی و جریمه مواجه خواهند شد.

قطعات یدکی غیراستاندارد و بی‌کیفیت نیز می‌توانند عملکرد فنی خودرو را مختل کنند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهند. در برخی موارد، استفاده از قطعات نامطمئن ممکن است ایمنی خودرو و سرنشینان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از همین رو، تشخیص اصالت کالا و خرید از مراکز معتبر، اهمیت زیادی دارد.

در کنار بازرسی‌های میدانی، مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات بازار نیز می‌تواند به شناسایی موارد مشکوک و پیگیری شکایت‌های مصرف‌کنندگان کمک کند. در همین زمینه، سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسیر ثبت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عرضه قطعات یدکی غیرمجاز، غیراستاندارد و بی‌کیفیت در دسترس شهروندان قرار دارد.

کارشناسان به مالکان خودرو توصیه می‌کنند هنگام خرید قطعات یدکی، از معتبر بودن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند، شناسه کالا را در موارد مشمول بررسی کنند و فاکتور خرید دریافت کنند. همچنین تطبیق مشخصات قطعه با نیاز فنی خودرو و استفاده از قطعات استاندارد و معتبر، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی و بروز مشکلات فنی جلوگیری کند.

تداوم نظارت بر بازار لوازم یدکی، رعایت ضوابط قانونی از سوی عرضه‌کنندگان و توجه مصرف‌کنندگان به اصالت کالا، سه عامل مهم در مقابله با عرضه قطعات غیرمجاز، حمایت از حقوق خریداران و ارتقای ایمنی خودروها به شمار می‌رود