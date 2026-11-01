سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه استان خوزستان از ثبت قرارداد کشت کلزا در سطح یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان و رشد ۱۰ برابری آن نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینی‌فرد اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف الگوی کشت و توسعه تولید محصولات راهبردی، سطح ابلاغی کشت کلزا برای شهرستان امیدیه در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، دو هزار و ۳۳۳ هکتار تعیین شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای اقدامات حمایتی و استقبال مطلوب کشاورزان منطقه، تاکنون قرارداد کشت کلزا در سطح یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار به ثبت رسیده که این میزان، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سطح زیر کشت این محصول راهبردی است.

حسینی‌فرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه کشت کلزا در شهرستان تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی تخصصی با محوریت مراحل کاشت و داشت، توزیع بذر مرغوب رقم هایولا ۵۰ میان کشاورزان کلزاکار و همچنین تأمین و توزیع به‌موقع کود سرک، از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی این مدیریت برای افزایش سطح زیر کشت و ارتقای بهره‌وری مزارع بوده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه در ادامه با اشاره به چشم‌انداز تولید این محصول در منطقه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از دو هزار و ۷۹۰ تن دانه روغنی کلزا در شهرستان تولید و برای خرید به مراکز مجاز تحویل شود.

سید مهرداد حسینی فرد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات راهبردی همچون کلزا، علاوه بر کمک به افزایش تولید داخلی دانه‌های روغنی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، تقویت اقتصاد کشاورزی و افزایش درآمد بهره‌برداران منطقه دارد.