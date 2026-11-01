به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این گروه جهادی بیش از ۱۲ پزشک از جمله پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما، چشم پزشک و روانشناس شرکت داشتند و به گروه‌های مختلف مردم ارائه خدمت کردند.

در این اردوی جهادی پزشکی خدماتی شامل پایش سلامت، تست فشارخون، قند خون، معاینه و تحویل دارو به صورت رایگان انجام شد.

بیش از ۶۵۰ خدمات پزشکی به صورت رایگان در این اردوی جهادی پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه شد.