برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی استان البرز برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان و همچنین ساماندهی امور شهدای گمنام و معراج شهدای استان، در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و با دبیری سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مجموعه‌های خود برای روز ۱۳ آبان ارائه کردند و بر هماهنگی میان دستگاه‌ها برای برگزاری منسجم این برنامه‌ها تأکید شد.

استاندار البرز نیز در این جلسه، دستورات لازم را برای هماهنگی و اقدام دستگاه‌های مسئول در اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان و پیگیری امور مرتبط با شهدای گمنام صادر کرد.

ساماندهی معراج شهدای استان و هماهنگی ستاد تشییع و تدفین شهدای گمنام از دیگر محورهای این نشست بود که در آن بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای پیشبرد امور مربوط تأکید شد.

در پایان، اعضای شورا بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و استمرار برنامه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کردند.