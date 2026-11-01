به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سطح استان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود.

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ایلام: مقابل سازمان جهاد کشاورزی، میدان شهید کشوری - بلوار آزادی – چهارراه مادر - مصلی امام خمینی - ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان آبدانان: مقابل مسجد جامع، میدان ولیعصر (عج)، خیابان مطهری شمالی. خیابان امام (ره)، میدان امام (ره) - ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ایوان: مقابل سپاه ناحیه به طرف میدان حضرت امام خمینی (ره) - ساعت ۹ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بدره: بلوار امام خمینی (ره) به سمت چهار راه بانک صادرات - ساعت ۹ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دره شهر: پارک شهرداری خیابان جمهوری اسلامی خیابان شهید بهشتی بطرف مسجد جامع - ساعت ۹ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دهلران: میدان انقلاب به سمت میدان بسیج - ساعت ۱۱ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان چوار: ابتدای بلوار شهید هزاوه به سمت مسجد جامع - ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان چرداول (سرابله): میدان معلم به سمت سه راهی عاشورا -ساعت ۹:۳۰صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان سیروان: مقابل مسجد جامع، پارک شهدای گمنام، میدان امام خمینی، مدرسه فضیلت - ساعت ۹ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ملکشاهی: مقابل دفتر امام جمعه تا میدان شهید بهشتی -ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان مهران: میدان نماز، بلوار امامزاده سید حسن (ع)، میدان امام (ره)، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی - ساعت ۹ صبح

مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان هلیلان (توحید): مقابل کمیته امداد تا میدان امام (ره) -ساعت ۱۰