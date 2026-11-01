مردم آمل در آیینی باشکوه از فردین هدایتی ملی‌پوش سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران و دارنده نشان طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان استقبال کردند.

استقبال پرشور مردم آمل از فردین هدایتی، قهرمان طلایی کشتی فرنگی جهان

استقبال پرشور مردم آمل از فردین هدایتی، قهرمان طلایی کشتی فرنگی جهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم شهرستان آمل در آیینی باشکوه از فردین هدایتی، ملی‌پوش سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران و دارنده نشان طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه قزاقستان استقبال کردند.

این مراسم از میدان قائم (عج) تا سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد و جمع زیادی از شهروندان با حضور در مسیر حرکت کاروان شادی، قهرمان همشهری خود را همراهی کردند.

استقبال پرشور مردم به اندازه‌ای بود که خودروی حامل هدایتی، بیش از یک ساعت پس از زمان اعلام‌شده مراسم، به‌سختی توانست وارد جمعیت شود. شهروندان آملی با اهدای شاخه‌ها و دسته‌های گل و قربانی کردن دام، از این ملی‌پوش استقبال کردند.

شعبان هدایتی، پدر فردین هدایتی، در این مراسم از استقبال مردم قدردانی کرد و گفت: فردین با کسب نشان طلای مسابقات جهانی، در شرایط خاص کشور دل مردم ایران را شاد کرد و این کمترین کاری بود که توانست انجام دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با دعای خیر مردم و تلاش بیشتر فرزندش، در المپیک ۲۰۲۸ نیز شاهد افتخارآفرینی او برای ایران باشد.

فردین هدایتی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، پس از پیروزی مقابل حریفانی از لیتوانی، قزاقستان و چین، به نیمه‌نهایی راه یافت و با شکست نماینده فنلاند راهی فینال شد.

ملی‌پوش آملی در دیدار پایانی نیز در مدت ۴۰ ثانیه با نتیجه ۸ بر صفر داریوش ویتک از مجارستان را شکست داد و نشان طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

با قهرمانی هدایتی، طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان همچنان در اختیار ایران باقی ماند؛ پیش از او امین میرزازاده این عنوان را کسب کرده بود.

مردم آمل عصر شنبه ۹ آبان نیز از محمدهادی ساروی و علی اسکو، مدال‌آوران برنز کشتی فرنگی ایران و حسن حسین‌زاده، مربی تیم ملی کشتی فرنگی، استقبال کرده بودند.

همچنین امیرحسین زارع، قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران و دیگر ملی‌پوش آملی، در مسابقات قهرمانی جهان به نشان طلا دست یافت و آیین استقبال از او نیز قرار است در هفته جاری برگزار شود.