در این روز‌های دل انگیزی پاییزی، صدای زندگی دوباره در سبزه زار‌های استان گلستان طنین انداز شده و کشاورزان برداشت انواع سبزی‌های محلی معطر و باکیفیت را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شوید، گشنیز، تره، جعفری، اسفناج، ریحان، ترخون، شاهی سبزی‌هایی هستند که با عطر و طعم طبیعی و محلی جایگاه خاصی نزد مشتریان دارند.

کشت و برداشت سبزی در گلستان، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه اشتغال سبز صد‌ها نفر را نیز فراهم کرده است.

برداشت سبزی در مزارع گلستان معمولاً تا اواخر آذرماه ادامه دارد و سپس زمین‌ها برای کشت‌های بعدی آماده می‌شوند.