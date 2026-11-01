از شمار ۷۶ هنرمند استان مرکزی که موفق به دریافت نشان ملی شدند، تعداد ۴۰ نفر از بانوان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با تلاش هنرمند اراکی خانم نیکنامی هنر میناکاری در اراک رونق تازه‌ای گرفته و با ارائه خلاقیت‌های هنری در این زمینه مینا رنگ و بوی معماری و سنت‌های بومی منطقه را به خود گرفت.

میناکاری پس از نقاشی و آراستن فلزات با رنگ‌های لعاب‌دار و برگرفته از دیگر فلزات گفته می‌شود که پس از قرار گرفتن در کوره به اثری بی بدیل، با ارزش و زیبا تبدیل می‌شود.

این هنر سابقه‌ای در حدود پنج هزار سال دارد و به زمان هخامنشیان بازمی گردد؛ هنری که ایرانی است و یکی از ۱۱۰ رشته فعال صنایع دستی فعال استان مرکزی است.

در استان مرکزی با تلاش هنرمندان وکارآفرین اکنون میناکاری به رشته‌ی فعال و پویای صنای دستی تبدیل شده و ده‌ها هنرمند در این زمینه فعالیت دارند.

به گفته معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سهم بانوان از مشارکت در تولید و اشتغال صنایع دستی ۶۰ درصد از جمعیت ۱۰ هزار نفری هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی است.

الهام سیمایی افزود: ۷۶ هنرمند استان مرکزی در سال‌های گذشته موفق به اخذ نشان ملی شدند که از این تعداد ۴۰ نفر از بانوان هستند.

او ادامه داد: بانوان هنرمند استان در رشته‌های مینا کاری، صنایع فلزی، صنایع چوب، گلیم بافی، رودوزی‌های سنتی مشغول به فعالیت هستند.