به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت منطقه آزاد تجاری _ صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: طرح جامع منطقه آزاد بیله‌سوار در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری کشور به تصویب رسیده و نهایی شدن طرح تفصیلی، گام بعدی برای توسعه و استقرار فعالیت‌ها در این منطقه است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و مخابرات منطقه آزاد با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی شد و این زیرساخت‌ها برای ۴۷ هکتار از اراضی منطقه در ۲ هفته آینده تامین خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات و امکانات منطقه آزاد بیان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث انبار ترخیص کالا، بخش اداری، نمایندگی اتاق بازرگانی استان و سایر واحد‌های خدماتی تامین شده و عملیات اجرایی این طرح‌ها نیز در روز‌های آینده آغاز می‌شود.

امامی یگانه همچنین سهمیه کالا‌های تجاری استان اردبیل را ۳۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: وضعیت این سهمیه با محوریت منطقه آزاد و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

وی درباره واردات و پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد تجاری نیز اظهار کرد: ساز و کار‌های لازم در این زمینه تا حدود زیادی نهایی شده و شرکت‌های دارای صلاحیت و مجوز‌های قانونی، واردات کالا را آغاز کرده‌اند که در این راستا باید فرایند پلاک‌گذاری خودرو‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

منطقه آزاد اردبیل به موجب ماده واحده مجلس شورای اسلامی تاسیس شد، اساسنامه آن در اسفند ۱۴۰۲ در هیات دولت به تصویب رسید و ۲ سال پیش با معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، فرایند راه‌اندازی این مجموعه اقتصادی در شهرستان بیله‌سوار وارد مرحله اجرایی شد.