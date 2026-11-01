به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد گفت: همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مهابادی در قالب کاروان راهیان نور، راهی یادمان شهید محمود کاوه می‌شوند تا با مرور حماسه‌های دفاع مقدس، پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا را زنده نگه دارند. علی محمدیان افزود: فردا هم گروه دیگری از دانش‌آموزان عازم میعادگاه شهدا در یادمان شهید کاوه خواهند شد.