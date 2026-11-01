پخش زنده
امروز: -
جمعی از دانشآموزان بسیجی و اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کردستان، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی، دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علمآموزی، تقویت هویت دینی و ملی و حضور آگاهانه در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، از محورهای این گفتوگو بود.
نماینده ولیفقیه در استان نیز با تأکید بر جایگاه دانشآموزان در آینده کشور، تقویت بصیرت، مسئولیتپذیری و روحیه مطالبهگری را ضروری دانست.
حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان هم از نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس استان به مناسبت ۱۳ آبان خبر داد و بر تبیین پیامهای این روز برای نسل نوجوان تأکید کرد.