اتوبوسرانی تهران برای تسهیل حضور شهروندان در راهپیمایی ۱۳ آبان، ناوگان ویژه‌ای از ساعت ۹:۳۰ صبح از ۱۲ میدان اصلی شهر اختصاص داده است. تمهیدات بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به‌منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل حضور آنان در راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان که در خیابان طالقانی، مقابل لانه جاسوسی سابق، برگزار می‌شود، ناوگان ویژه شرکت واحد از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

این خدمات از مبادی زیر ارائه می‌شود:

▪️ میدان امام حسین (ع)

▪️ میدان انقلاب اسلامی

▪️ میدان خراسان

▪️شهرک شهید بروجردی

▪️میدان رسالت

▪️ پایانه شهید محلاتی

▪️میدان ابوذر

▪️تهرانسر

▪️فلکه دوم صادقیه

▪️ میدان شهرری

▪️ فلکه سوم دولت آباد

▪️ میدان بهارستان

عوامل امدادی و نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در محل مراسم حضور خواهند داشت. همچنین با استقرار ناوگان در خیابان‌های محدوده برگزاری مراسم، تمهیدات لازم برای بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.