پخش زنده
امروز: -
سخنگو و مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان از رفع نقص فنی یکی از کمپرسورهای این پالایشگاه بدون ایجاد وقفه در روند تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،رضا نعیمی با اشاره به متصاعد شدن شعله مشعل یکی از واحدهای عملیاتی پالایشگاه گفت: بروز نقص فنی در یکی از کمپرسورهای واحد گازکوب موجب این اتفاق شد که با حضور بهموقع متخصصان فنی، مشکل در مدت کوتاهی برطرف شد.
وی افزود: پالایشگاه آبادان هماکنون با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارد و در مدت رفع نقص فنی نیز هیچگونه وقفهای در فرایند تولید و استمرار فعالیت پالایشگاه ایجاد نشد.