به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،رضا نعیمی با اشاره به متصاعد شدن شعله مشعل یکی از واحد‌های عملیاتی پالایشگاه گفت: بروز نقص فنی در یکی از کمپرسور‌های واحد گازکوب موجب این اتفاق شد که با حضور به‌موقع متخصصان فنی، مشکل در مدت کوتاهی برطرف شد.

وی افزود: پالایشگاه آبادان هم‌اکنون با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارد و در مدت رفع نقص فنی نیز هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرایند تولید و استمرار فعالیت پالایشگاه ایجاد نشد.