به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، دکتر بحری با اشاره به وقوع حریق در واحد اکسیژن‌ساز بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: با وجود این حادثه، به دلیل برخورداری بیمارستان از مخزن اکسیژن مایع و دستگاه‌های اکسیژن‌ساز، روند تأمین و انتقال اکسیژن به بیماران بدون هیچ‌گونه مشکل و وقفه‌ای ادامه دارد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۶:۰۹ روز شنبه ۹ آبان رخ داد و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی به همراه نداشت.مدیر بیمارستان شهید صدوقی یزد با بیان اینکه علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده در دست بررسی است، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تعمیر و بازسازی دستگاه آسیب‌دیده به‌زودی آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، ساعت ۱۶:۰۹ روز شنبه، وقوع حریق در واحد اکسیژن‌ساز بیمارستان شهید صدوقی به ستاد فرماندهی این سازمان گزارش شد و بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۲ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.در این عملیات، سه دستگاه خودروی عملیاتی به همراه هشت آتش‌نشان حضور یافتند و با انجام اقدامات اطفای حریق و ایمن‌سازی محیط، از گسترش آتش به سایر بخش‌های بیمارستان جلوگیری کردند.مدیر عملیات شیفت یک سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد نیز در محل حادثه حضور داشت و بر روند عملیات نظارت کرد و با اقدام سریع نیرو‌های آتش‌نشانی، حریق بدون سرایت به سایر بخش‌های بیمارستان مهار شد.