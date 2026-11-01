شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین از برگزاری راهپیمایی باشکوه «یوم‌الله ۱۳ آبان» در سه نقطه ورامین، خیرآباد و جوادآباد و اجرای طیف گسترده‌ای از برنامه‌های فرهنگی و دانش‌آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدحسن محمودی با اشاره به آمادگی شهرستان ورامین برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در سه نقطه شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی در شهر ورامین ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) آغاز می‌شود. همچنین در خیرآباد راهپیمایی از آستان مقدس امامزاده طاهر و مطهر (ع) به سمت خیابان شهید زواره و در جوادآباد از میدان ایثار به سمت مصلای این شهر برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز همزمان با ۱۳ آبان بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در ورامین و خیرآباد و دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز در قالب طرح سپاس و با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت است.

محمودی با تشریح برنامه‌های مدارس در ایام منتهی به ۱۳ آبان ادامه داد: تشکیل ستاد بزرگداشت این روز در مدارس با مشارکت دانش‌آموزان، نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس، برگزاری مراسم محوری در روز ۱۲ آبان، فضاسازی و تزیین مدارس با محوریت ۱۳ آبان و ایام فاطمیه و برگزاری مسابقات مختلف میان مدارس و تجلیل از برگزیدگان در دستور کار قرار دارد.

وی بر ضرورت تبیین ابعاد تاریخی و سیاسی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در محیط‌های علمی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های آزاداندیشی و پرسش و پاسخ با موضوع استکبارستیزی و پاسخگویی به شبهات دانشجویان در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و فرهنگیان، دعوت از راویان برای حضور در مدارس و پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان، تحلیل وقایع ۱۳ آبان در مدارس و دانشگاه‌ها و صدور بیانیه از سوی تشکل‌های دانش‌آموزی، حوزوی، دانشجویی و سیاسی از دیگر برنامه‌های این مناسبت است.

محمودی از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح شهر و محلات خبر داد و گفت: انتشار محتوا با موضوع جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسخگویی به شبهات در شبکه شاد و کانال‌های مدارس، استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه برای بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا (س)، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی، برگزاری مراسم ویژه مددجویان کمیته امداد و حضور راویان در مساجد شهرستان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به ظرفیت نماز‌های جمعه برای تبیین اهداف و وقایع ۱۳ آبان اظهار کرد: از فرصت نماز‌های جمعه هشتم و پانزدهم آبان‌ماه برای تبیین این مناسبت استفاده می‌شود و سخنرانانی نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ورامین، خیرآباد و جوادآباد با پیگیری ستاد‌های نماز جمعه به بیان موضوعات مرتبط خواهند پرداخت.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین، حضور هادیان سیاسی در مدارس و مساجد، اجرای برنامه‌های فرهنگی در ندامتگاه خورین، معرفی کتاب‌هایی با موضوع استکبارستیزی و برگزاری مسابقه عکاسی از راهپیمایی ۱۳ آبان را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و افزود: از برگزیدگان مسابقه عکاسی نیز تجلیل خواهد شد.

محمودی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن و عترت، مسابقات ورزشی، قرآنی و فرهنگی در مدارس و اجرای برنامه‌های خلاقانه دانش‌آموزی از جمله مسابقه موشک‌سازی و ساخت نمادین تابوت سران استکبار نیز در برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان پیش‌بینی شده است.