رئیس پلیس پیشگیری مازندران از کاهش ۶ درصدی سرقت محتویات داخل خودرو و کاهش ۲۳ درصدی سرقت قطعات خودرو در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس پیشگیری استان از کاهش ۶ درصدی سرقت محتویات داخل خودرو و کاهش ۲۳ درصدی سرقت قطعات خودرو در مهر امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

سرهنگ مهدی خادمی گفت: بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های آماری، اجرای طرح‌های انتظامی و تشدید اقدامات پیشگیرانه، به مهار فعالیت سارقان و کاهش وقوع این سرقت‌ها در سطح استان منجر شده است.

وی شناسایی باند‌های فعال سرقت، اعزام گروه‌های گشت آشکار و پنهان و تمرکز بر کانون‌های جرم‌خیز را از اولویت‌های پلیس در ماه‌های اخیر برشمرد و افزود: برخورد با باند‌های سرقت و توجه ویژه به نقاط آسیب‌پذیر، در کاهش وقوع سرقت قطعات و محتویات خودرو مؤثر بوده است.

رئیس پلیس پیشگیری مازندران با تأکید بر نقش مشارکت مردم در تداوم این روند گفت: بخشی از سرقت‌های ثبت‌شده ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی و هشدار‌های پلیسی است.

سرهنگ خادمی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های حفاظتی در تأمین امنیت مشارکت کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.