نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اجازه دهید در روز دانش آموز، جوانان و نوجوانان میدان دار باشند.

۱۳ آبان، خون بهای جوانان ایران برای استقلال و آزادی وطن است

۱۳ آبان، خون بهای جوانان ایران برای استقلال و آزادی وطن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در سومین نشست استانی ستاد برگزاری ۱۳ آبان که امروز در رشت برگزار شد، گفت: روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار است، روزی که خون جوانان ایران برای استقلال و آزادی این وطن بر زمین ریخته شده است و حالا هم جوان‌های ما میدان داران صحنه‌های اصلی انقلابند و حق آن هاست که روز دانش آموز را خودشان مدیریت کنند.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران، دشمن را از اهداف شوم خود ناامید کرده است گفت: انقلاب اسلامی ایران شکست ناپذیر است و دین ناباوران و غرب باوران در این کشور جایی ندارند.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: ۱۳ آبان امسال باید متفاوت‌تر و کوبنده‌تر از سال‌های قبل برگزار شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست، با بیان اینکه ۱۳ آبان یوم الله مبارزه با استکبار جهانیست و امسال نخستین سالی است که بدون حضور رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، گفت: هدف ما آگاهی بخشی به مردم در سطح بین المللی و شفاف سازی برای نسل جوان در سطح داخلی است، چیزی که استکبار ستیزی و دشمن شناسی را تقویت کند.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری افزود: در روز ۱۳ آبان، در مدارس زنگ استکبار ستیزی زده می‌شود و راهپیمایی در ۶۲ نقطه و از ۳ مسیر در رشت برگزار خواهد شد.