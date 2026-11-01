ظرفیت «اعتکاف رجبیه» حرم مطهر رضوی برای امسال با افزایش ۲ برابری نسبت به پارسال به سه هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با توجه به مهیا شدن بخش زیر سطحی مسجد گوهرشاد، ظرفیت امسال اعتکاف هزار و ۵۰۰ نفر به خواهران و به همین تعداد برای برادران در نظر گرفته شده است.

امین بهنام با بیان اینکه ثبت نام از ساعت هشت صبح ۱۲ آبان به مدت ۱۰ روز آغاز خواهد شد، بیان کرد: علاقه‌ مندان برای ثبت‌ نام می‌ توانند به سایت مراجعه یا عدد ۸ را به سرشماره ۵۰۰۰۴۸۰۳۰ ارسال کنند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی ادامه داد: قرعه کشی حضور در اعتکاف روز ۲۹ آبان انجام خواهد شد و روز سوم آذرماه به افراد برگزیده از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

بهنام اظهار کرد: پارسال ۹۶ هزار و ۵۸ نفر در اعتکاف ثبت نام کردند که ۷۰ درصد خواهران و بقیه برادران بودند، استان‌ های خراسان رضوی تهران، اصفهان و یزد بیشترین ثبت نام کنندگان را داشتند.

به گفته وی، همچنین پارسال از ۲۷ کشور برای اعتکاف ثبت نام کردند که اتباع افغانستان، پاکستان و هند رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: پنج درصد ظرفیت اعتکاف برای افرادی که طی سه سال اخیر جزو معتکفان بودند و پنج درصد نیز به اتباع دیگر کشورها و ۱۰ درصد از سهمیه برای افراد غیر خراسانی اختصاص یافته است.

برنامه‌ های فرهنگی در اعتکاف

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نیز گفت: شعار امسال، «اعتکاف، راهبرد امام شهید، رسالت امت مبعوث» است.

حجت الاسلام حسین شریعتی‌ نژاد افزود: برای معتکفان برنامه‌ های فرهنگی در نظر گرفته شده است و کتاب‌ هایی از رهبر شهید انقلاب در حوزه تفسیر برای مطالعه در اختیار معتکفان قرار داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین معتکفان هر شب ساعت ۲۱ در مسجد گوهرشاد همراهی خود را با تجمعات میدانی مردم، اعلام خواهند کرد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: تلاش می‌ کنیم اعتکاف گوهرشاد به عنوان یک اعتکاف الگو در جهان اسلام باشد.