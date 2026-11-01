جدول پخش شبکه‌های سیما امشب، یکشنبه ۱۰ آبان با ترکیبی از برنامه‌های تخصصی اقتصادی-اجتماعی و فوتبال جذاب اروپایی، میزبان مخاطبان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر این اساس، برنامه ترکیبی و پرمخاطب «تهران ۲۰» امشب با دو موضوع کلیدی روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

در بخش نخست این برنامه، حمید دانش‌آموز، فرماندار پیشوا، به بررسی ابعاد «طرح توسعه پایدار شهرستان پیشوا در دولت چهاردهم» خواهد پرداخت.

همچنین در بخش دیگری از برنامه، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مهمان «تهران ۲۰» خواهد بود تا درباره موضوع مهم تامین امنیت غذایی و تداوم طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها گفت‌و‌گو کند.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مشترک مجتبی احمدی و محمد علیبازی، از تولیدات گروه تهران و شهروندی است که شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

همچنین، علاقه‌مندان به فوتبال و مسابقات باشگاهی اروپا نیز امشب می‌توانند شاهد یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های فوتبال ایتالیا باشند.

در ادامه رقابت‌های هفته دهم لیگ سری آ ایتالیا، امشب تیم‌های یوونتوس و ناپولی در ورزشگاه تورین به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار حساس از ساعت ۲۳:۳۰ به صورت زنده روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود و گزارش و پوشش این مسابقه بر عهده رضا جعفری در قالب برنامه «گزارش ورزشی» خواهد بود.