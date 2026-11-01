به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت:تا اواخر هفته هرروز بعد ازظهر شاهد رگبار‌های پراکنده در سطح شهرستان خواهیم بود که بعضا با وزش باد نیز همراه است.

نورزو ملکی افزود: از بعد ازظهر پنج شنبه هم یک سامانه بارشی جدید درسطح منطقه فعال خواهد شد که بارش بسیار خوب باران را به همراه دارد.

اولین برف پاییزی هم در ارتفاعات شهر افوس در بویین میاندشت گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی اصفهان، از تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواسط این هفته (سه‌شنبه ۱۲ آبان) در استان خبر داده و پیش بینی کرده است در این مدت، وقوع ناپایداری‌هایی به شکل افزایش ابر، در برخی ساعات، وزش باد شدید و تند باد لحظه‌ای و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.