به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در جلسه بررسی تأمین و توزیع کالا‌های اساسی استان با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه توزیع و دسترسی آسان شهروندان به کالا‌های مورد نیاز، گفت: با هدف مدیریت بهتر بازار و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، ایجاد ۸ مرکز توزیع در نقاط مختلف شهر اراک در دستور کار قرار گرفته است.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: این مراکز با هدف توزیع مستقیم و منظم کالا‌های اساسی، کاهش واسطه‌گری و ایجاد دسترسی مناسب‌تر برای شهروندان راه‌اندازی خواهند شد و روند فعالیت آنها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او ابراز داشت: با توجه به نیاز بازار و میزان استقبال شهروندان، تعداد مراکز توزیع در شهر اراک در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت و در ادامه، سازوکار لازم برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در شهرستان‌های استان نیز پیش‌بینی می‌شود.

آقاعلیخانی این را هم گفت که هدف اصلی این طرح، ایجاد یک شبکه توزیع منسجم، پایدار و قابل دسترس برای مردم و اطمینان از استمرار عرضه کالا‌های اساسی با قیمت مناسب در سطح استان است.

حجت اله درودگر دادستان مرکز استان نیز در حاشیه جلسه هماهنگی اقتصادی که به منظور تعدیل قیمت‌های کالا‌های اساسی در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، به خبرگزاری صداوسیما گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان بزودی مراکز عرضه مستقیم در اراک گشایش خواهد یافت و ۱۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف خانوار نظیر برنج، روغن، تخم مرغ و مرغ به صورت مستقیم و با حذف واسطه از تولید کننده دریافت و با قیمت کمتر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.