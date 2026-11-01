توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و تقویت آموزش‌های مهارتی با هدف پیوند نظام تعلیم و تربیت با بخش تولید، در نشست تخصصی معاونان آموزش متوسطه مازندران در نکا بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست تخصصی معاونان آموزش متوسطه شهرستان‌ها و مناطق مازندران با محوریت ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه متوازن رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، روز یکشنبه ۱۰ آبان در مجموعه صنعتی فولاد ماشین نکا برگزار شد.

این نشست با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش، مسئولان حوزه آموزش متوسطه و فنی‌وحرفه‌ای استان و جمعی از مدیران و معاونان آموزشی، با هدف هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و بررسی راهکار‌های توانمندسازی نظام آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ برگزار شد.

کلبادی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت صنایع در توسعه آموزش‌های مهارتی گفت: حضور دانش‌آموزان در هنرستان‌های جوار صنعت و فعالیت آموزشی در محیط واقعی تولید، تجربه‌ای ارزشمند است و برای گسترش این الگو در سراسر استان تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به دستاورد‌های آموزش متوسطه و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در سال گذشته، افزود: برگزاری نشست‌های مستمر و تبادل تجربه میان مدیران و معاونان آموزشی می‌تواند به اصلاح برنامه‌ها و ارتقای کیفیت آموزش کمک کند.

رمضانی مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش نیز توسعه متوازن رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را از سیاست‌های جدی وزارتخانه دانست و گفت: بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش موظف به گسترش آموزش‌های مهارتی در استان‌هاست.

وی با اشاره به مشارکت خیرین و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در مازندران افزود: با تلاش کارشناسان استان، اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است و انتظار می‌رود روند توسعه آموزش‌های مهارتی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

در ادامه عسگر کاظمی رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش مازندران از فعالیت حدود ۳۴۵ هنرستان بر اساس کد فضای فیزیکی و ۵۲۰ تا ۵۲۵ واحد سازمانی هنرستانی در استان خبر داد.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۰۹ رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در هنرستان‌های مازندران ارائه می‌شود و حدود ۶۰ هزار و ۴۵۰ دانش‌آموز در سه پایه تحصیلی این شاخه‌ها مشغول به تحصیل هستند.

کاظمی سهم دختران از جمعیت دانش‌آموزان هنرستانی استان را حدود ۴۶ و نیم درصد و سهم پسران را ۵۳ و نیم درصد اعلام کرد.