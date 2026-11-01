مدیرکل شیلات خوزستان از اجرای طرح ۴۵۰ هکتاری پرورش ماهی و میگو با روش نوین بدون تعویض آب و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید شریف موسوی با اشاره به اجرای طرح‌های نوین آبزی‌پروری در خوزستان گفت: طرح ۴۵۰ هکتاری پرورش ماهی و میگو با استفاده از روش‌های نوین و بدون تعویض آب، با همکاری پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرک‌های کشاورزی اجرا خواهد شد.

وی افزود: مقدمات اجرای این طرح در شهرستان هندیجان فراهم شده و جلسات اولیه آن برگزار شده است. سازمان جهاد کشاورزی نیز با اجرای این طرح موافقت کرده و از آن حمایت می‌کند.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت خرمشهر در توسعه آبزی‌پروری ادامه داد: این شهرستان در حال حاضر ۱۰ درصد تولید ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص داده و با استفاده از آب‌های نامتعارف و قابل استحصال، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های بزرگ تولید میگو را دارد.

موسوی با اشاره به استفاده از آب تالاب ناصری برای پرورش میگو گفت: این روش در سه تا چهار مزرعه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و این مزارع در مجموع ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن تولید داشته‌اند.

وی ادامه داد: در همین راستا، طرح‌های مختلفی از جمله پروژه پنج‌هزار هکتاری شرکت توسعه نیشکر، سایت دوهزار هکتاری شهرک‌های کشاورزی در مندوان خرمشهر و دو سایت ۸۵۰ و یک‌هزار و ۸۰۰ هکتاری اداره‌کل شیلات برای توسعه آبزی‌پروری پیش‌بینی شده است که در سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

راه‌اندازی هنرستان شیلات در هندیجان

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هنرستان شیلات در هندیجان خبر داد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش، احداث چهار هنرستان شیلات در استان پیش‌بینی شده که سه هنرستان در شهرستان‌های شوشتر، آبادان و اهواز راه‌اندازی شده و اکنون پذیرش دانش‌آموز دارند.

موسوی افزود: برای احداث هنرستان چهارم در هندیجان نیز هماهنگی‌هایی با سازمان اوقاف انجام شده و قرار است این مجموعه با امکانات آموزشی مناسب راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به نحوه تأمین امکانات این هنرستان‌ها گفت: تأمین استادان برعهده اداره‌کل شیلات، تأمین مکان برعهده آموزش و پرورش و تأمین نیازمندی‌های آموزشی با همکاری سازمان اوقاف انجام می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان در پایان گفت: دانش‌آموختگان این هنرستان‌ها از فرصت جذب در مشاغل شیلاتی برخوردار خواهند شد و پارک علم و فناوری نیز برای جذب ۱۲۰ دانش‌آموز مشغول به تحصیل در این هنرستان‌ها اعلام آمادگی کرده است.