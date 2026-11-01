دعوت از همه اقشار جامعه؛
بزرگترین زنجیره انسانی مردم شهر اراک
دوشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۶ بزرگترین زنجیره انسانی مردم شهر اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دعوتنامه جمعی از خانوادههای معظم شهدا از مردم شریف و انقلابی شهر اراک برای شرکت در بزرگترین زنجیره انسانی مردم شهر اراک انتشار یافت.
این زنجیره در لبیک به فرمایشات امام خامنهای عزیز، اعلام وفاداری به آرمانهای جانفدایان ایران و دفاع از ارزشهای والای فاطمی، حجاب و عفاف برگزار میشود.
بر این اساس از همه اقشار جامعه برای اجرای این برنامه همگانی دعوت میشود:
▪️ علما و روحانیون گرانقدر
▪️ خانوادههای معظم شهدا و جانبازان
▪️ فرهنگیان و دانشجویان
▪️ پرستاران و پزشکان
▪️ کارمندان و اصناف
▪️ برادران و خواهران باغیرت و باحیا
▪️ بانوان عفیفه و مطالبهگر
▪️ همه مردم شریف اراک، با هر پوشش و سلیقه؛ مانتویی و چادری
دست در دست هم، برای ایران، برای ارزشهای فاطمی، برای حجاب و عفاف و برای لبیک به ندای ولایت.
حضور شما، تجدید عهد با شهدا و نمایش وحدت و غیرت مردم اراک است.
زمان: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ساعت: ۱۶:۰۰
مکان: اراک، ابتدای خیابان شهید رجایی «ملک»