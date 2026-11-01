به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دعوت‌نامه جمعی از خانواده‌های معظم شهدا از مردم شریف و انقلابی شهر اراک برای شرکت در بزرگ‌ترین زنجیره انسانی مردم شهر اراک انتشار یافت.

این زنجیره در لبیک به فرمایشات امام خامنه‌ای عزیز، اعلام وفاداری به آرمان‌های جانفدایان ایران و دفاع از ارزش‌های والای فاطمی، حجاب و عفاف برگزار می‌شود.

بر این اساس از همه اقشار جامعه برای اجرای این برنامه همگانی دعوت می‌شود:

▪️ علما و روحانیون گرانقدر

▪️ خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان

▪️ فرهنگیان و دانشجویان

▪️ پرستاران و پزشکان

▪️ کارمندان و اصناف

▪️ برادران و خواهران باغیرت و باحیا

▪️ بانوان عفیفه و مطالبه‌گر

▪️ همه مردم شریف اراک، با هر پوشش و سلیقه؛ مانتویی و چادری

دست در دست هم، برای ایران، برای ارزش‌های فاطمی، برای حجاب و عفاف و برای لبیک به ندای ولایت.

حضور شما، تجدید عهد با شهدا و نمایش وحدت و غیرت مردم اراک است.

زمان: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵

ساعت: ۱۶:۰۰

مکان: اراک، ابتدای خیابان شهید رجایی «ملک»