از ابتدای سال تاکنون، ۲۹۴ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان اصفهان خریداری و احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اهمیت تامین مسکن در حمایت از خانوار‌های نیازمند گفت: از ابتدای سال تاکنون با هدف تامین سرپناه امن برای این خانوار‌ها ۳۸۳ واحد به مرحله بهره‌برداری رسیده و به خانواده‌ها واگذار شده، همچنین عملیات احداث ۱۱۹ واحد مسکونی با اعتبار ۳۶ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان آغاز شده است.

سید مصطفی انوری افزود: در این مدت در کنار احداث واحد‌های جدید، اقدامات لازم برای خرید ۱۷۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان اجرا شده که ۱۳۴ واحد با اعتبار ۶۷ میلیارد تومان تحویل خانوار‌های واجد شرایط شده است.

وی با تشریح اقدامات حمایتی در زمینه تکمیل و بهبود فضای سکونت مددجویان ادامه داد: برای ۳۲۷ مورد احداث فضای جانبی منازل مددجویان، ۶ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان به‌شکل بلاعوض پرداخت شده و با مشارکت گروه‌های جهادی نیز ۴۵ مورد فضای جانبی با اعتبار ۸۸۳ میلیون تومان در منازل خانوار‌های تحت حمایت احداث شده است.

سید مصطفی انوری همچنین از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای پیشبرد برنامه‌های مسکن خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۹۲ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع صندوق امداد ولایت و صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران، به ارزش ۳۷ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان در حوزه خرید و احداث مسکن و همچنین ساخت فضا‌های جانبی منازل مددجویان پرداخت شده است.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان افزود: مجموعه این اقدامات با هدف رفع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوار‌های تحت حمایت، توسعه دسترسی آنان به مسکن مناسب و فراهم‌سازی شرایط زندگی پایدارتر دنبال می‌شود.