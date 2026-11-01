بیش از ۵۶ هزار شهروند انگلیسی ، تحقیق مستقل درباره مشارکت کشورشان در تهاجم به غزه از جمله محموله‌های تسلیحاتی ارسال‌شده به رژیم صهیونیستی، پرواز‌های جاسوسی هوایی بر فراز غزه، را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی «نبا»، شمار امضاکنندگان یک طومار پارلمانی در انگلیس از مرز ۵۶ هزار نفر گذشت؛ طوماری که خواستار انجام تحقیقاتی عمومی و مستقل پیرامون نقش دولت این کشور در تجاوز اسرائیل به غزه، از جمله تأمین تسلیحات، ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و استفاده از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا است.

این طومار که از سوی جنیفر فوربس، از فعالان اتحادیه‌های کارگری و عضو حزب کارگر تدوین و تهیه شده، به حد نصابی رسیده است که دولت را ملزم به پاسخ کتبی می‌کند؛ این در حالی است که طرح این موضوع برای بحث در مجلس عوام نیازمند رسیدن تعداد امضاکنندگان به ۱۰۰ هزار نفر است.

امضاکنندگان این طومار خواستار آن هستند که این تحقیق، محموله‌های تسلیحاتی ارسال‌شده به رژیم اسرائیل، پرواز‌های جاسوسی هوایی بر فراز غزه، و اطلاعات جمع‌آوری و مبادله‌شده را در بر بگیرد.

طراحان این طومار همچنین خواستار آن هستند که این تحقیقات کاملاً مستقل از دولت باشد و از اختیارات لازم برای بازجویی از وزرا و مقاماتی که در اتخاذ تصمیمات مربوط به نقش انگلیس در جنگ شرکت داشته‌اند، برخوردار باشد.

در مقابل، دولت انگلیس هفته گذشته درخواست‌ها برای گشایش چنین تحقیقی را رد کرد و مدعی شد که سازوکار‌های موجود برای نظارت و پاسخگویی پارلمانی کافی است.

از سوی دیگر، جرمی کوربین، نماینده پارلمان انگلیس از شهروندان خواست تا با افزایش امضای این طومار و فشار بر نمایندگان خود در پارلمان، از مطالبه‌ی راه‌اندازی تحقیقات مستقل حمایت کنند.