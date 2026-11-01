تیم والیبال ساحلی جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان، با شکست مقابل اتریش، به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک جوانان از شنبه نهم آبان در داکار آغاز شده است و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در بازی‌های اول و دوم خود موفق به شکست کنگو و جزیره آیمن شده بود، قرار بود از ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه امروز به وقت تهران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف اتریش (Hohenauer-Poinstingl) برود که این دیدار با ۳۵ دقیقه تاخیر به دلیل طولانی شدن بازی قبلی شروع شد.

نمایندگان کشورمان در این مسابقه دو بر یک و با امتیاز‌های (۱۱ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۹ و ۱۲ بر ۱۵) نتیجه را واگذار کردند تا نخستین شکست خود را مقابل تیم قدرتمند اتریش تجربه کنند. این تیم اتریش در سال ۲۰۲۶ قهرمان قاره اروپا شده بود.

تیم والیبال ساحلی جوانان با کسب رتبه دوم جدولِ گروه دو به مرحله حذفی و جمع ۱۶ تیم برتر صعود کرد تا از فردا در این مراحل به میدان برود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیم والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.