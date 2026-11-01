رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گسترش کانون‌های طرح سلام (سلامت محله محور) در کشور از فعالیت ۲ هزار و ۸۶۰ کانون ویژه این طرح در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرزو ذکایی‌فر روز یکشنبه در همایش سلامت اجتماعی محله‌محور (طرح سلام) در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان در اهواز با تشریح ابعاد و اهداف این طرح اظهار کرد: در آغاز برنامه‌های اجتماع‌محور، رویکرد علمی مبتنی بر ورود تسهیلگر به محله، شناسایی نیازها و دارایی‌ها و توانمندسازی مردم بود اما در «طرح سلام» رویکرد متفاوتی بکار گرفته شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت خاص سرمایه، تعلق و اعتماد اجتماعی در جامعه امروز، برای برانگیختن انگیزه و جذب مردم، ورود خود را با ارائه خدمت مستقیم به محله آغاز و در گام بعدی نیز مسائل پایدارساز و مشوق‌هایی برای تداوم این خدمات و جلب مشارکت شهروندان پیش‌بینی شد.

ارائه ۱۴ فعالیت تخصصی در قالب طرح سلام

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دسته‌بندی خدمات طرح سلام در ۱۴ فعالیت مختلف، خاطرنشان کرد: خدمات حمایت‌های روانی و اجتماعی در حوادث و بلایا، آموزش مهارت‌های زندگی، مراقبت از زنان و دختران، طرح سی.بی.آر (CBR)، استعدادیابی و سایر برنامه‌ها از جمله اقداماتی است که در این چارچوب ارائه می‌شود.

وی نقطه کانونی و مساله مهم بعدی در طرح سلام را شناسایی معتمدان و افراد کلیدی محله، تشکیل گروه‌های محلی و تبدیل دارایی‌های مغفول‌مانده فرهنگی، اجتماعی و مالی به منابع بالفعل دانست و گفت: این مهم جز با راهبری تسهیلگران فعال در محلات محقق نمی‌شود.

ذکایی‌فر با بیان اینکه محله در بسیاری از کشورهای جهان نقطه کانونی توسعه اجتماعی به شمار می‌رود، تصریح کرد: به دلیل تغییرات اجتماعی طی سال‌های گذشته، محلات رنگ و بوی اصیل خود را تا حدودی از دست داده‌اند؛ بنابراین، احیای محله و بازگرداندن اصالت و ارزش به آن، مبنای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در طرح سلام است.

لزوم ایفای نقش فعال مردم در مداخلات اجتماعی

وی با اشاره به ضرورت مداخلات بهنگام در حوزه آسیب‌های اجتماعی و فقر چندبعدی تاکید کرد: مطالعات متعدد نشان می‌دهد که پیشبرد این مداخلات بدون نقش‌آفرینی مردم و قانون‌گذاری توسعه اجتماعی در سطح محله ممکن نیست؛ از این رو، یکی از وظایف مهم تسهیلگران در طرح سلام، تقویت سرمایه اجتماعی، پیوندهای اجتماعی و توانمندسازی شهروندان برای اثرگذاری در جغرافیای زندگی خود است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه طرح سلامت اجتماعی می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی کمکی در کنار دولت عمل کند، گفت: باید بجای تصمیم‌گیری از بالا به پایین برای مردم، اجازه داد خود مردم مسائل را تشخیص داده و پروژه‌های محلی تدوین کنند.

وی بیان کرد: مراکز مثبت زندگی بهزیستی، مساجد، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها، پایگاه‌های بسیج و سایر ظرفیت‌های مردمی محلات می‌توانند به عنوان کانون‌های طرح سلام ایفای نقش کنند.

پوشش ۷۰ درصدی فعالیت‌های سازمان در مرکز توسعه کارآفرینی

ذکایی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی ماموریت‌های این مرکز گفت: به جرات می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد از فعالیت‌های سازمان بهزیستی در این مرکز متمرکز است که ایجاد فرصت‌های شغلی، تامین مسکن و سرپناه مناسب برای مددجویان، بیمه‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار، کمک‌هزینه درمان، رسیدگی به امور تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت از جمله آن‌ها است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادها، زمینه تعالی و توسعه جامعه ایرانی و دستیابی شهروندان به رفاه نسبی و جامعه‌ای سالم بیش از پیش فراهم شود.

شناسایی ۱۹۱ محله در خوزستان برای اجرای طرح سلامت اجتماعی «سلام»

مدیرکل بهزیستی استان خوزستان با اشاره به تغییرات ساختاری خانواده‌ها و لزوم گذار از روش‌های سنتی به رویکردهای اجتماع‌محور، از انتخاب ۱۹۱ محله در استان به‌عنوان کانون‌های هدف طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» (سلام) خبر داد و گفت: با هدف کاهش و مهار آسیب‌های اجتماعی، ۲۰۰ تسهیل‌گر بومی آموزش‌دیده به همراه بیش از ۲۵ هزار داوطلب مردمی در اجرای این کلان‌پروژه مشارکت دارند.

مهران کریمیان با بیان اینکه فردگرایی، وابستگی به فضای مجازی و تضعیف پیوندهای همسایگی آسیب‌های اجتماعی را پیچیده‌تر کرده است، افزود: دولت و نهادهای حاکمیتی به‌تنهایی قادر به رفع چالش‌ها و معضلات اجتماعی نیستند؛ تجربه جهانی و پژوهش‌های علمی اثبات کرده که تنها راهکار برون‌رفت از آسیب‌ها، واگذاری امور به مردم و اجرای برنامه‌های محله‌محور است تا بهزیستی صرفا نقش راهبری و پشتیبانی را ایفا کند.

ثبت‌نام ۲۵ هزار داوطلب خوزستانی و کسب رتبه سوم کشوری

وی به استقبال کم‌نظیر شهروندان از رویکردهای اجتماع‌محور اشاره کرد و گفت: در مرحله فراخوان عمومی، ظرف مدت یک هفته بیش از ۲۵ هزار داوطلب در خوزستان برای حضور در طرح سلام ثبت‌نام کردند که این استان را در جایگاه سوم کشور قرار داد؛ این داوطلبان متناسب با تخصص و علایق در ۱۱ کارگروه موضوعی از جمله سلامت روان، مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدمات عمرانی ساماندهی شدند.

کریمیان ادامه داد: تاکنون ۲۰۰ تسهیل‌گر باتجربه به‌ویژه با همراهی مراکز «مثبت زندگی» دوره‌های تخصصی را پشت سر گذاشته‌اند تا زمینه نقش‌آفرینی موثر نخبگان و معتمدین محلی را در کانون‌های ۱۹۱‌گانه طرح فراهم کنند.

اجرای ۱۴ بسته و طرح تخصصی در سطح محلات خوزستان

مدیرکل بهزیستی خوزستان با تشریح برنامه‌های عملیاتی در دست اجرا در کانون‌های هدف بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴ طرح و خدمت متنوع در محلات اجرایی شده است که عناوینی چون طرح «خاتم»، «تسهیل‌گران اشتغال»، «مانا» (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران)، «استعدادیابی»، «توانبخشی مبتنی بر جامعه» (CBR)، «آموزش زندگی خانواده»، «طرح مهر و گفت‌وگو»، «همیاران سلامت روان»، «پازک»، «مهارت‌های اجتماعی»، «محب» (حمایت‌های روانی- اجتماعی در بلایا)، «طرح توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار» و «آموزش‌های پیش از ازدواج» را در بر می‌گیرد.

وی پیرامون هماهنگی‌های درون‌استانی نیز خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۶ نشست شورای راهبری در سطح استان، ۲۵ نشست منطقه‌ای با روسای بهزیستی شهرستان‌ها و مراکز مثبت زندگی، و ۲۰ نشست مشترک با دستگاه‌های همکار از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و بانک رفاه کارگران با هدف هم‌افزایی حداکثری برگزار شده است.

هشدار نسبت به سرعت پیری جمعیت و آغاز طرح «مهر و گفت‌وگو»

کریمیان با ابراز نگرانی نسبت به هرم جمعیتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند و از نظر شتاب سالمندی در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ رشد هستیم؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ این رقم به بیش از ۳۳ درصد خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در صورت عدم تدبیر به‌موقع، کشور در سال‌های آتی با بحران سالمندی روبه‌رو خواهد شد؛ در همین راستا طرح ملی «مهر و گفت‌وگو» با رویکرد تکریم و دربرگیری اجتماعی سالمندان در سطح محلات خوزستان و همگام با سراسر کشور فعال شده است.

اهتمام ویژه مدیریت ارشد استان به مهار رفتارهای خودآسیب‌رسان

مدیرکل بهزیستی خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های ویژه استاندار خوزستان و حوزه معاونت سیاسی و اداره‌کل امور اجتماعی استانداری گفت: استاندار خوزستان تاکید موکدی بر صیانت از تک‌تک آحاد جامعه و حفظ جان انسان‌ها دارند؛ با توجه به دغدغه‌های موجود پیرامون رفتارهای خودآسیب‌رسان در برخی شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق زاگرس‌نشین، اقدامات کارشناسی، میدانی و نشست‌های متعددی با حضور متنفذین و بزرگان محلی برای ساماندهی و کاهش این آسیب‌ها در حال پیگیری است.

وی در پایان با تجلیل از طراحان و دست‌اندرکاران این الگو یادآور شد: ایده اصلی طرح «سلام» با محوریت سید جواد حسینی، ریاست سازمان بهزیستی کشور و اتاق فکر متخصصان این حوزه پایه‌ریزی شده و توانسته است بستر همگرایی کم‌نظیر دستگاه‌های حاکمیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) را در ارتقای سلامت روانی-اجتماعی فراهم آورد.

آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور به منظور بررسی و افتتاح پروژه‌های اشتغال، مسکن و سلامت اجتماعی به خوزستان سفر کرده است و طی روزهای دهم و یازدهم آبان‌ماه در استان خوزستان برنامه هایی از قبیل افتتاح گروه همیار و طرح‌های مسکن و اشتغال در آبادان و آیین کلنگ‌زنی بازارچه اشتغال و برگزاری شورای اشتغال در مسجدسلیمان را در برنامه‌های این سفر ۲ روزه دارد.