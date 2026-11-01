به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد گفت: رزمایش گردان‌های جان‌فدا برای تقویت انسجام ملی و همبستگی و اعلام آمادگی نیرو‌های مردمی برای دفاع از امنیت، استقلال و اقتدار میهن فردا در مهاباد برگزار می‌شود. محمد صادق امیر عشایری افزود: فردا دوشنبه یازدهم آبان ماه، ساعت ۸ و نیم صبح در میدان شهدا، مهاباد میزبان رزمایش گردان‌های جان فدا خواهد بود. فرماندار ویژه مهاباد از هم وطنان دعوت کرد با حضور در این رزمایش پیام روشنی از استکبار ستیزی و نفی سلطه را به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی بدهند.