معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به این که ایجاد پناهگاه و جان‌پناه مهم‌ترین نیاز در برابر تهدیدات دشمنان است، گفت: تامین نیاز‌های اساسی و استمرار خدمات در شرایط جنگی هم باید از اولویت‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار محمدحسین آل اسحاق روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران اردبیل به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: با توجه به هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی از جمله مدارس در حملات اخیر، باید برای تأمین فضا‌های امن و حفاظت از مردم برنامه‌ریزی شود و تحقق اهداف این حوزه نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی مختلف است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار خدمات عمومی بیان کرد: تامین آب، برق، گاز، نان، سوخت، ارتباطات و دارو باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و برای شرایط بحرانی راهکار‌های جایگزین پیش‌بینی شود.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از اقدامات مسئولان اردبیل در تامین نیاز‌های مردم طی جنگ اخیر گفت: بیش از ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده که این اقدام در صورت اختلال در تامین انرژی، به استمرار پخت نان کمک می‌کند.

آل‌اسحاق همچنین بر ضرورت ذخیره دارو برای تامین حداقل نیاز یک ماهه و نگهداری کالا‌های اساسی در انبار‌های راهبردی تاکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در شرایط دشوار جوی و انسداد راه‌ها نیز دسترسی مردم به اقلام ضروری مختل نشود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل نباید به یک هفته در سال محدود شود، اظهار کرد: آموزش، رزمایش، تمرین‌های عملیاتی و ارزیابی آمادگی دستگاه‌ها باید به صورت مستمر انجام شود تا در زمان بحران خدمات‌رسانی به مردم با کمترین اختلال ادامه یابد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور پدافند غیرعامل را دانشی بین‌رشته‌ای دانست و گفت: شناسایی تهدیدها، مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین، از الزامات افزایش تاب‌آوری کشور است.

آل‌اسحاق همچنین با اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و شهروندان در حملات اخیر، بر ضرورت حفظ سرمایه‌های انسانی و تقویت ظرفیت‌های علمی کشور تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل هم در این نشست نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ و آشنایی مردم با اقدامات پدافند غیرعامل را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش بزرگی در تبیین پدافند غیرعامل ایفا کنند.

امیر رجبی با بیان اینکه رسانه‌ها تامین زیرساخت‌های لازم درباره پدافند غیرعامل را از دستگاه‌های اجرایی استان مطالبه کنند، افزود: بخشی از کار رسانه‌ها آسیب‌شناسی و نقد سازنده و پویا است و در حوزه پدافند غیرعامل هم نقش ویژه‌ای دارند تا ابعاد مختلف پدافند غیرعامل را بین مردم فرهنگ سازی کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل نیز در این نشست گفت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش آمادگی و حفظ پایداری جامعه در برابر تهدیدهاست و تحقق آن به مشارکت مردم نیاز دارد.

طاهر براتچیان با بیان اینکه پدافند غیرعامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی، پزشکی و مهندسی را در بر می‌گیرد، افزود: آموزش عمومی باید از سنین پایین آغاز شود تا افراد در مواجهه با شرایط غیرعادی، تصمیم‌های درست و آگاهانه بگیرند.

وی انسجام اجتماعی، تقویت پیوند‌های خانوادگی، توجه به استاندارد‌های ایمنی و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور را از عوامل مؤثر در افزایش توان جامعه برای عبور از بحران‌ها دانست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل بیان کرد: فرهنگ پیشگیری، آمادگی و مسئولیت‌پذیری باید به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود تا جامعه در برابر تهدید‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

طرح جامع پدافند غیرعامل با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مرتبط در استان اردبیل تدوین می‌شود تا در راستای نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل و انجام اقدامات عملی و موثر در زمان وقوع حوادث بکار گرفته شود.