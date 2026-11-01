بررسی میدانی خبرنگار ما در جاده‌های قزوین نشان داد که بسیاری از رانندگان با وجود داشتن بیمه شخص ثالث، به دلیل انتخاب سقف تعهدات بسیار پایین، در صورت بروز حادثه، با بحران مالی شدید مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که اکثر رانندگان با اطمینان پاسخ می‌دهند که خودروی آن‌ها دارای بیمه شخص ثالث است، بررسی دقیق‌تر مشخص کرد که بخش بزرگی از آن‌ها از میزان «سقف تعهدات مالی» خود بی‌اطلاع هستند. در جریان مصاحبه با تعدادی از رانندگان، مشخص شد که برخی تنها با تعهدات مالی بسیار پایین (مانند ۱۶۰ میلیون تومان) در جاده‌ها تردد می‌کنند؛ مبلغی که در مواجهه با خسارات فعلی خودروها، عملاً ناچیز است.

کارشناسان و رانندگان آگاه هشدار می‌دهند که با توجه به افزایش قیمت خودروها، رانندگان باید حتماً سقف تعهدات مالی خود را بر اساس استانداردهای سال ۱۴۰۵ (معادل ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) تنظیم کنند.

در مقابل، بخشی از رانندگان نیز با درک این ریسک، هزینه‌ای اندک بیشتر را برای دریافت پوشش‌های میلیاردی پرداخت می‌کنند. یکی از رانندگان در این باره می‌گوید: «پرداخت حدود ۳۱ میلیون تومان برای دریافت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعهد مالی، در واقع نوعی پس‌انداز برای تأمین امنیت در برابر حوادث است.»