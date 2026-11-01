براساس اعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، حاج علی عبیدپور، پدر شهید والامقام فاضل عبیدپور در شهرستان باوی آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج علی عبید پور، پدر شهید والامقام فاضل عبید پور روز شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهرستان باوی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر بعد از ظهر روز شنبه ۹ آبان ماه ساعت ۱۵ و ۳۰ از منزل ایشان به سمت گلزار شهدای کوی ندافیه با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

سرباز ارتش، شهید فاضل عبید پور، متولد ۱۳۴۷ در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۶۶ در مرز مریوان کردستان، به شهادت رسید و مزار مطهرش کوی ندافیه، از توابع شهرستان باوی واقع است.