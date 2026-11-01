محمد نخودی آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان با شکست مقابل حریف در مسابقات جهانی به مدال نقره رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در مرحله فینال به مصاف لوی هاینس از آمریکا رفت که این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۳ به سود حریف آمریکایی به پایان رسید و نماینده کشتی آزاد ایران موفق به کسب مدال نقره و طلسم شکنی نکرد. نخودی پیش از این ۵ مدال نقره و برنز در مسابقات جهانی را در کارنامه خود دارد.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد. نخودی در مرحله یک چهارم با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید.

پیش از این احمد جوان و امیرحسین زارع توانستند به مدال طلا برسند و این سومین مدال طلای کاروان کشتی ایران در این مسابقات است.