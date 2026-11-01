نخستین سمینار تخصصی طراحی و دوخت با رویکرد بین‌المللی، با حضور ۱۴۰ نفر و تدریس پنج استاد در مجتمع امین کتالم رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین سمینار تخصصی طراحی و دوخت با رویکرد بین‌المللی، با حضور ۱۴۰ نفر و تدریس پنج استاد در مجتمع امین کتالم رامسر برگزار شد.

سیدسجاد موسوی مدیر این دوره دو روزه با اشاره به اهمیت پیوند دانش روز با پیشینه صنعت پوشاک ایران گفت: هنر طراحی، دوخت و تزئین لباس در فرهنگ ایرانی سابقه‌ای کهن دارد و امروز باید این میراث ارزشمند با فناوری‌های نوین و استاندارد‌های جدید صنعت مد و پوشاک پیوند بخورد.

سولماز اسکان، مدرس و مدیر دپارتمان مد و زیبایی مؤسسه آموزش عالی تکنوفست TITU نیز هدف از برگزاری این دوره‌ها را توانمندسازی هنرجویان، خیاطان، طراحان و فعالان صنعت پوشاک با بهره‌گیری از دانش و تجربه استادان متخصص دانست.

وی افزود: آموزش تخصصی و به‌روز می‌تواند به ارتقای کیفیت تولید، افزایش خلاقیت، توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط با پوشاک و ایجاد فرصت‌های اشتغال کمک کند و زمینه حضور مؤثرتر فعالان ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم آورد.

اسکان با اشاره به ظرفیت پوشش اقوام ایرانی گفت: لباس‌های محلی و سنتی مناطق مختلف کشور، حاصل سال‌ها تجربه، هنر و شناخت فرهنگ و اقلیم بومی است و از نظر رنگ، طرح، پارچه، دوخت و تزئینات می‌تواند منبع الهام ارزشمندی برای طراحی معاصر و معرفی هنر ایرانی در سطح بین‌المللی باشد.

وی پیوند اصالت پوشاک ایرانی با دانش روز طراحی و دوخت را زمینه‌ساز حفظ هویت فرهنگی، خلق آثار نوآورانه، توسعه بازار و اشتغال‌آفرینی دانست.

در این سمینار، استادان افاق امیریان، سولماز اسکان، فاطمه طاهری عابد، سارا فلاح مقدمی و فرهاد نظری به تدریس و انتقال تجربه‌های تخصصی پرداختند.

این رویداد با هدف ارتقای دانش حرفه‌ای، انتقال تجربه‌های نوین صنعت مد و پوشاک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران، روز‌های ۱۰ و ۱۱ آبان‌ماه به همت مؤسسه آموزش عالی تکنوفست TITU بلژیک، شعبه ترکیه، و با همکاری انجمن اتحادیه‌های خیاطان مازندران و اتحادیه خیاطان رامسر برگزار شد.