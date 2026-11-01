سازمان منابع طبیعی با صدور بخشنامه‌ای، هرگونه نشانه‌گذاری و قطع درختان سالم حاشیه رودخانه‌ها را ممنوع اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ؛معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: احتمال وقوع سیل یا درخواست پاکسازی مسیر رودخانه‌ها، به‌تنهایی مجوز قطع درختان سرپا نیست و هرگونه اقدام در این زمینه باید مستند به طرح توجیهی و تأیید کمیته فنی منابع طبیعی استان باشد.

کامران پورمقدم با اشاره به بخشنامه ابلاغ‌شده به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها افزود: درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن‌شده که موجب انسداد جدی مسیر جریان سیلاب، به‌ویژه در محدوده پل‌ها و تأسیسات زیربنایی شوند، به‌صورت موردی بررسی و با اخذ مجوز قانونی مدیریت خواهند شد.

وی با تأکید بر ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: قطع درختان سالم حاشیه رودخانه‌ها به بهانه افزایش ظرفیت عبور آب، خارج از موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده در قانون، فاقد وجاهت است.

پورمقدم همچنین هشدار داد: حذف درختان حاشیه رودخانه‌ها با از بین بردن شبکه ریشه‌ای، پایداری کناره‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند فرسایش، تخریب دیواره‌ها و رسوب‌گذاری در پایین‌دست را تشدید کند.