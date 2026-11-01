به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سرهنگ حجت‌اله بهمنی گفت: طرح «فانوس دیجیتال» با هدف صیانت از دانش‌آموزان در فضای مجازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرائم اینترنتی در مدرسه شهید مجدزاده اهواز آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش تهدیدها و آسیب‌های فضای سایبری افزود: این طرح با همراهی نوجوانان و خانواده‌ها، بر آموزش و آگاه‌سازی برای استفاده ایمن از فضای مجازی تمرکز دارد.

رئیس پلیس فتای خوزستان با هشدار درباره شگردهای مجرمان سایبری تصریح کرد: مجرمان با روش‌های جدید و فریبنده، کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهند و آموزش، آگاه‌سازی و نظارت هوشمندانه خانواده‌ها از مهم‌ترین راهکارهای محافظت از فرزندان در برابر آسیب‌های فضای مجازی است.