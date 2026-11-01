فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: آمار وقوع کلاهبرداری در کیش ۵۴ درصد و جرائم سایبری نیز ۲۰ درصد در ۷ ماه گذشته امسال کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، گفت: مقابله مؤثر با کلاهبرداری و جرایم فضای مجازی، از اولویت‌های پلیس در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان است و در این مسیر، اقدامات تخصصی، پیشگیرانه و عملیاتی مستمری در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به مقایسه عملکرد هفت‌ماه گذشته امسال پلیس کیش با مدت مشابه پارسال، گفت: آمار کشف پرونده‌های کلاهبرداری ۱۰۰ درصد افزایش یافته که بیانگر ارتقای توان عملیاتی و تخصصی پلیس در شناسایی و پیگیری جرائم در کیش است.

رئیس پلیس کیش، گفت: وقوع جرائم سایبری نیز ۲۰ درصد در کیش کاهش یافته و آمار دستگیری متهمان با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده است.

سرهنگ قاسمی با تأکید بر نقش مشارکت و هوشیاری شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی در انجام مبادلات مالی، خودداری از اعتماد به پیام‌ها و پیوند‌های الکترونیکی ناشناس، بررسی صحت رسید‌های پرداخت و پرهیز از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی به دیگران، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری و جرایم سایبری است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از ساکنان و گردشگران کیش خواست با مشاهده موارد مشکوک یا وقوع جرم، بلافاصله موضوع را به کارشناسان فوریت های پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.