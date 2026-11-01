به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ علی جمشیدیان مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان از اجرای طرح بیمه تکمیلی برای حدود ۲۳ هزار زوج نابارور استان گفت: در یک افق ۳ ساله بیمه تکمیلی رایگان برای این زوج‌ها فعال میشود تا هزینه درمان‌های ناباروری را پوشش دهد. این بیمه بزودی فعال خواهد شد.

وی به ایجاد انجمن حمایت از بیماران خاص اشاره کرد و گفت: ۱۳۰ گروه بیماری صعب العلاجی که صندوق ملی قادر به حمایت از آنها نیست در استان اصفهان و با توجه به ظرفیت خیرین و صنایع بزرگ مورد حمایت قرار میگیرند.

جمشیدیان گفت: حدود ۲۵۰ هزار نفر در استان اصفهان جزو بیماران صعب العلاج شناسایی شده‌اند.