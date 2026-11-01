به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در اوائل آبان‌ماه، با ورود مستقیم به موضوع نامگذاری بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی کشور، پیگیری‌های لازم را از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی برای نامگذاری این مجموعه فرهنگی به نام «کتابخانه مرکزی امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای» آغاز کرده است.

بی‌تردید، نامگذاری چنین زیرساخت فرهنگی بزرگی، صرفاً یک تصمیم اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه اقدامی هویتی و فرهنگی است که می‌تواند در شکل‌گیری حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشد. از همین منظر، پیگیری موضوع از سوی بالاترین مقام اجرایی استان، بیانگر تلاش برای به سرانجام رساندن تصمیمی است که از نگاه مدیریت استان، واجد اهمیت و جایگاهی فراتر از یک مکاتبه معمول اداری است.

موضوعی که در نهایت، افزون بر نتیجه نامگذاری، میزان توجه و حساسیت مدیران اجرایی نسبت به هویت فرهنگی و جایگاه ملی زیرساخت‌های فرهنگی استان مرکزی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.