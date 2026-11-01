به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان امروز با حضور در اجتماع هم عهدی دانشگاهیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: پیام رهبری انقلاب اسلامی را با جان و دل شنیده‌ایم و برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به میهن، تلاش‌های خود را دو چندان خواهیم کرد.

این مراسم در پی صدور پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه‌جمعی از دانشجویان کشور و تأکید ایشان بر هم‌عهدی متقابل رهبری و جوانان برای ساختن آینده ایران برگزار شد.