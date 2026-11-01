رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رأی پرونده اختلاف میان شرکت‌های پتروشیمی جم و مهر اجرا و ۴۴۰ میلیون دلار مطالبات پتروشیمی جم وصول شده است و ادعای توقف اجرای این حکم کذب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز‌های اخیر یک جریان رسانه‌ای مشکوک، ادعا‌هایی درباره توقف اجرای رأی قطعی قوه قضائیه درباره واگذاری پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم مطرح کرده‌اند که توسط برخی فعالان فضای مجازی و برخی کانال‌های خبری منتشر شده است.

پیگیری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد ادعا‌های مطرح شده کاملاً کذب بوده و رأی این پرونده به‌طور کامل در حدود دارایی‌های موجود و کارشناسی‌شده اجرا شده است.

مردادماه سال جاری بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی کشور که سال‌ها اجرای آن متوقف مانده بود، به اجرا درآمد و در نتیجه آن، ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان، از محل اجرای مطالبات شرکت پتروشیمی جم، احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد.

در جریان اجرای این حکم و پس از حل اختلافات نزدیک به یک دهه‌ای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه با برگزاری مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر، درصدد وصول مطالبات شرکت پتروشیمی جم برآمد.

با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، این دارایی‌ها مطابق مقررات اجرای احکام و به درخواست محکوم‌له، در ازای بخشی از مطالبات به شرکت پتروشیمی جم واگذار شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اجرای حکم قطعی پرونده اختلاف میان شرکت‌های پتروشیمی جم و مهر به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار گفت: تأسیسات و ابنیه پتروشیمی مهر در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شده و فعالیت تولیدی این مجموعه و اشتغال کارگران آن همچنان ادامه دارد.

مهرانگیز با تشریح جزئیات اجرای حکم اظهار کرد: میزان محکومیت در این پرونده ۸۷۲ میلیون دلار بوده است، اما با توجه به اینکه ارزش تأسیسات، ابنیه و اموال کارشناسی‌شده شرکت پتروشیمی مهر به این میزان نمی‌رسید، دارایی‌های موجود به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شد.

مهرانگیز افزود: با تحویل تأسیسات و اموال شرکت پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، حکم صادره به میزان ارزش کارشناسی‌شده دارایی‌های موجود اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت فعالیت این مجموعه صنعتی تصریح کرد: کارگران پتروشیمی مهر همچنان مشغول به کار هستند و فعالیت تولیدی این مجموعه نیز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، با اجرای حکم و واگذاری دارایی‌های پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، بخشی از مطالبات این شرکت که متعلق به دارایی‌های بازنشستگان است، احیا شد و در عین حال، با استمرار فعالیت تولیدی مجموعه، اشتغال کارگران نیز حفظ شده است.

همان‌طور که اشاره شد، ادعای توقف رأی پرونده حقوقی دو شرکت پتروشیمی جم و مهر کذب بوده، اما نکته مهم انتشار و بازنشر هدفمند یک ادعای کذب از سوی یک جریان رسانه‌ای مشکوک درباره اجرای حکم قطعی قضایی یک پرونده بسیار مهم، ضرورت شناسایی عوامل پشت‌پرده این جریان رسانه‌ای و برخورد قانونی با افرادی را که با انتشار اخبار خلاف واقع درصدد ایجاد تشویش در افکار عمومی هستند، دوچندان می‌کند.