به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد: حملات یمن باعث فلج شدن تقریباً بیشتر فرودگاه ها، در پایتخت عربستان سعودی شده است، به طوری که ۹۴ درصد پرواز‌های خروجی از فرودگاه ریاض بین ۱۰ تا ۲۷ اکتبر لغو شده است.

بلومبرگ افزود: عملیات یمن، خطوط هوایی ریاض را مجبور کرده است تا عملیات خود را به فرودگاهی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری منتقل کند و تا اطلاع ثانوی پرواز‌های محدودی انجام دهد. عملیات یمن تصویر ثباتی را که بخش هوانوردی عربستان سعودی برای دهه‌ها از آن برخوردار بود، در هم شکسته است.

همچنین این خبرگزاری اعلام کرد: اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶، با رشد منفی ۳.۸ درصدی، برای دومین فصل متوالی کوچک شد؛ اتفاقی که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ رخ می‌دهد. اقتصاد سعودی در آستانه ثبت یکی از بدترین عملکرد‌های اقتصادی خود طی سال‌های اخیر قرار دارد.

شبکه المنار هم، در کانال تلگرام خود تصویری را از آتش سوزی گسترده در تاسیسات صنعتی شهر دمام عربستان در پی حملات یمن منتشر کرده است.