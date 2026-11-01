دو تفاهم‌نامه راهبردی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت بهینه مصرف میان استانداری، صنایع بزرگ و بخش خصوصی در میز انرژی نوین استان اصفهان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این نشست گفت:طرح نذر سبز خورشیدی به عنوان اقدامی خیرخواهانه و الگوی ملی، نخستین بار در اصفهان اجرا می‌شود تا از ظرفیت خیران و واقفان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌گیری شوند و مردم می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به سامانه الکترونیکی اصفهان من مراجعه کنند.

مهدی جمالی نژاد افزود: همچنین تفاهم‌نامه دوم در خصوص کاربری انرژی (اپراتوری انرژی) میان استانداری اصفهان، بخش خصوصی و صنعت برق و گاز منطقه‌ای اصفهان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری امضا شد که گامی نوین در حوزه اقتصاد انرژی و صیانت از منابع استان اصفهان است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری استان اصفهان برای دستیابی به ظرفیت هزار و ۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت کامل میز‌های تخصصی و مصوبه‌ها را دنبال کنند، شهر خورشیدی با اهتمام ویژه در حال پیشرفت است و هیچ‌گونه تعلل یا تأخیری در اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مصوبه‌ها پذیرفته نیست.

استاندار اصفهان ادامه داد: طرح ابتکاری شهر خورشیدی که نخستین بار در اصفهان کلید خورده، علاوه بر جلوگیری از وابستگی به شبکه سراسری، نقش بسیار مؤثری در تمرکززدایی و تقویت پدافند غیرعامل دارد؛ به طوری که در این راستا فولاد مبارکه ساخت دو هزار واحد و پالایشگاه اصفهان ساخت چهار هزار واحد مسکونی (ویژه کارکنان) را متعهد شده‌اند.

مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان هم در این نشست با اشاره برنامه‌ریزی برای اختصاص تسهیلات بانکی برای توسعه سامانه‌های خورشیدی در استان اصفهان گفت: مقرر شد ۳۰ بانک استان هرکدام بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره وام برای نصب پنل‌های خورشیدی روی بام‌ها اختصاص دهند تا ۶ هزار نفر بتوانند از تسهیلات شهر خورشیدی بهره‌مند شوند.

مهران فاطمی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای تأمین مالی این طرح‌ها افزود: همچنین رفع موانع زیرساختی شبکه و پست‌های برق برای جلوگیری از توقف طرح به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

همچنین در هفدهمین میز انرژی استان اصفهان، استاندار اصفهان با هشدار به مدیران و انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در حمایت از طرح‌ها بر لزوم پیگیری جدی مسائل بانکی از سوی مدیران تأکید کرد وگفت: عذر مدیران غایب و کم‌کار پذیرفته نیست و مدیران باید با تمام توان و روحیه جهادی پای کار باشند.

هم اکنون در استان اصفهان،۷۰۳ مگا وات نیروگاه خورشیدی در مدار است که طی دو سال گذشته ده برابر شده است.