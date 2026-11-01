

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی و پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی گفت: پرونده‌های معرفی‌شده به بانک‌ها باید به‌صورت دقیق بررسی شده و دلایل پرداخت نشدن تسهیلات یا بلاتکلیفی متقاضیان مشخص تا موانع موجود در مسیر حمایت از تولید برطرف شود.

هاشمی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این کارگروه باید مستند و مبتنی بر آمار به روز باشد، افزود: ارائه گزارش‌های کلی مبنی بر اجرا یا عدم اجرای مصوبات، پاسخگوی نیاز کارگروه نیست و لازم است دستگاه‌ها اطلاعات دقیق اقدامات، نتایج و وضعیت پرونده‌ها را ارائه کنند.

وی با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده در قالب یکشنبه‌های تولیدی، از فعالیت یکی از تعاونی‌های تولید محصولات فرهنگی و پوشاک ایرانی - اسلامی در خراسان جنوبی یاد کرد و گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۷ نفر بویژه بانوان، ظرفیت ارزشمندی در تولید محصولات مورد نیاز استان ایجاد کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان بومی افزود: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مختلف استان در تأمین اقلام مورد نیاز خود محصولات باکیفیت تولید داخل استان را در اولویت قرار دهند تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه توسعه اشتغال و رونق تولید فراهم شود.

هاشمی با اشاره به مشکلات برخی تولیدکنندگان در مسیر دریافت تسهیلات، بر پیگیری جدی موانع بانکی تأکید کرد و گفت: بازدید از واحد‌های تولیدی زمانی اثربخش است که مشکلات مطرح‌شده در آن به نتیجه برسد، بنابراین موضوع تسهیلات و موانع فعالیت تولیدکنندگان، به‌ویژه کارآفرینانی که برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید تا حصول نتیجه دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده در بانک‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی باید فهرست پرونده‌های معرفی‌شده را جمع‌بندی و با هماهنگی مدیران بانکی، وضعیت هر متقاضی را مشخص کنند، در این فرآیند، حضور متقاضیان و بررسی مستقیم مشکلاتی مانند تأمین وثایق و ضمانت‌های بانکی به تصمیم‌گیری مؤثرتر و خروج پرونده‌ها از بلاتکلیفی کمک می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات و تسهیلات تبصره‌ای، خواستار تلاش بیشتر دستگاه‌های متولی برای تکمیل پرونده‌ها و تسریع در فرآیند پرداخت شد و با ضروری خواندن اطلاع‌رسانی درباره نتایج اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: آمار واحد‌های راکد احیاشده، ظرفیت‌های تولیدی افزایش‌یافته و میزان تسهیلات پرداختی باید به صورت دقیق جمع‌آوری شده و از طریق رسانه‌ها و صداوسیما برای مردم تبیین شوند تا آثار اقدامات حمایتی در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به درستی منعکس شود.