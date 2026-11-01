معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش مراجعه بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی به بیمارستان‌های استان و تأکید بر واکسیناسیون گروه‌های پرخطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در خوزستان گفت: واکسن‌های آنفلوآنزای تولید چین، فرانسه و انگلیس در داروخانه‌های استان توزیع شده و همچنان فرصت برای دریافت این واکسن وجود دارد.

وی با اشاره به قیمت حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی واکسن آنفلوآنزا افزود: هزینه پیشگیری از بیماری در مقایسه با هزینه‌های درمان آن کمتر است و توصیه می‌شود افراد، به‌ویژه گروه‌های پرخطر، واکسیناسیون را جدی بگیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر ضرورت واکسیناسیون سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای ادامه داد: این گروه‌ها به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر باید برای دریافت واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.

سلطانی درباره وضعیت مراجعه بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان گفت: مراجعه کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی به دلیل فعالیت مدارس افزایش یافته است، اما وضعیت مراجعه بزرگسالان در بیمارستان‌ها پایدار است.

وی افزود: در حال حاضر میزان مراجعه بیماران مبتلا به آنفلوآنزا، کرونا و سایر عفونت‌های ویروسی به حدی نیست که موجب فشار بر بخش‌های اورژانس شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به وضعیت مراجعه‌ها از آغاز فصل شیوع عفونت‌های تنفسی در استان گفت: میزان مراجعه بیماران بالاست، اما شرایط بیمارستان‌ها همچنان تحت کنترل است و بیشترین مراجعات نیز در بیمارستان‌های کودکان، از جمله بیمارستان ابوذر اهواز، گزارش شده است.

وی با هشدار درباره احتمال افزایش موارد ابتلا در روزهای سرد سال تصریح کرد: با کاهش دما، بارندگی و افزایش آلودگی هوا، احتمال گسترش عفونت‌های تنفسی وجود دارد و ممکن است شمار مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی افزایش یابد.

سلطانی در پایان بر رعایت توصیه‌های بهداشتی و واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تأکید کرد