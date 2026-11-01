به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفت: سفر هیئت ایران به قطر در سطح معاون وزیر امور خارجه انجام شد و هدف آن ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند.

وی افزود: اساساً در این سفر طراحی برای مذاکره با طرف آمریکایی انجام نشده بود. در حال حاضر، رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه با میانجی‌های مذاکرات ادامه داشته و در مسیر اجراست، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و دستیابی به نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد.

وزیر امور خا جه تاکید کرد: ما تلاش خود را در این مسیر انجام می‌دهیم و امیدواریم عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد تا دیپلماسی را به مسیر‌های دیگر ترجیح دهد.

عراقچی خاطرنشان کرد: دستورات فرمانده معظم کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نظامی، اراده جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی نشان داد. نیرو‌های مسلح ما نیز مأموریت کاملاً مشخصی دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دو جنگ گذشته، بسیار قوی‌تر از قبل هستند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان به صورت همزمان آماده دفاع و دیپلماسی است و اینکه آمریکایی‌ها چه مسیری را انتخاب کنند، به عقلانیت آنها بستگی دارد.