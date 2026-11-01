به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز پایانی رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ مسکو با برگزاری دیدار‌های رده بندی و نهایی پیگیری می‌شود که ایران هشت شانس کسب نشان برنز داشت.

در دیدار رده بندی وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، معصومه محسنیان با نتیجه ۶ بر سه ستاره زارعی را مغلوب کرد و صاحب نشان برنز شد. وی پیش از رسیدن به این مرحله حریفانی از اردن و دو نماینده روسیه را شکست داده بود و با باخت مقابل نماینده قزاقستان به دیدار رده‌بندی رسید.

همچنین یلدا نقی بیرانوند مقابل «کامیلا گاریپوآ» از روسیه هشت بر صفر پیروز شد و دیگر نشان برنز این وزن را کسب کرد. او پس از تساوی هفت - هفت مقابل کومیته کای ازبکستان با رای داوران نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت و در این مرحله با پیروزی مقابل حریفی از روسیه به دیدار رده‌بندی رسید.

در مسابقه کسب نشان برنز وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، مبینا حیدری با نتیجه پنج بر سه حریف مصری خود را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. وی پس از عبور از مرحله گروهی و صعود به دور حذفی، در دیدار یک چهارم نهایی مقابل نماینده روسیه به برتری رسید و در نیمه نهایی مقابل کاراته‌کایی از اندونزی باخت.

علی‌اصغر آسیابری در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم پس از کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل دیگر نماینده روسیه شکست خورد، اما با صعود حریفش به فینال به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مرحله با غلبه بر کاراته‌کایی از مونته‌نگرو به دیدار رده‌بندی رسید و در مبارزه مقابل «سورن کوزاکین» از ارمنستان با نتیجه ۶ بر پنج به برتری رسید و مدال برنز گرفت.

در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم، مهدی عاشوری پس از کسب پیروزی مقابل نمایندگان فرانسه، روسیه و بحرین، در دیدار یک‌چهارم نهایی به «آنس بوستانزیچ» از بوسنی باخت، اما با صعود این حریف به دیدار پایانی، کاراته کای ایران به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مرحله با شکست نماینده روسیه، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد. عاشوری در مسابقه رده بندی «ماکار گولوین» از روسیه را با نتیجه پنج بر سه شکست داد و دومین نشان برنز مردان ایران را کسب کرد.

مهرنگار احمدی در مسابقه رده بندی وزن منهای ۶۱ کیلوگرم هم با شکست ۶ بر صفر مقابل نماینده قزاقستان بدون مدال ماند.

در بخش کاتای انفرادی و در دیدار رده بندی انفرادی فاطمه صادقی مقابل «رامیتار ترانانون» از تایلند سه بر ۲ برنده شد و به نشان برنز رسید. او در مرحله گروهی کاتارو‌هایی از روسیه و بلاروس را مغلوب کرد، سپس در مرحله حذفی سپیده امینی دیگر ورزشکار کشورمان را شکست داد، اما در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اندونزی باخت تا به مسابقه برای کسب نشان برنز برسد.

همچنین ملیکا عزتی که در روز‌های گذشته در مرحله گروهی حریفانی از تایلند، روسیه و بلاروس را مغلوب کرده بود، در مرحله حذفی حریفی از روسیه را برد و در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اسپانیا باخت. او امروز در رقابت با «وتلانا آرخیپوآ» از روسیه در مسابقه رده بندی، پنج بر صفر برنده شد و به نشان برنز رسید.

سپیده امینی و زینب السادات حسینی دیگر کاتارو‌های ایران در این مسابقات بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ مسکو از هشتم آبان آغاز شده است و امروز به پایان می‌رسد. کاروان کاراته ایران پنج فینالیست در این مسابقات دارد که تا ساعاتی دیگر مبارزات خود را برگزار می‌کنند.